СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя /ПРАЙМ/. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым в предновогодние дни 29 и 30 декабря, из Крыма в Москву и Санкт-Петербург – 28 декабря, а также дни новогодних каникул, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

"(В направлении Крыма) больше всего продано билетов на 29.12.2019 (поезд № 27/28 – 838 мест), на 30.12.2019 (поезд № 7/8 – 390 мест). Направлением из Крыма больше всего продано билетов на 28.12.2019 (поезд № 7/8 – 526 мест, поезд № 27/28 – 833 места)", — отмечают железнодорожники, добавив, что информация о продажах актуальна на вечер 29 ноября.

Также продано много билетов на поезд из Крыма в Санкт-Петербург 5 января (422 места) и на поезд в Москву 6 января (788 мест), сообщили в КЖД. Общее количество мест в поездах составляет: поезд №7/8 – 750 мест, №27/28 – 860 мест.

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года, стартовала 8 ноября. Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Поезда из Москвы до Севастополя через Симферополь начнут ходить весной 2020 года.