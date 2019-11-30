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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя /ПРАЙМ/. РЖД и подразделения железнодорожного транспорта не имеют отношения к стендам с информацией экстремистского содержания, обнаруженным в электричке в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в электричке в Ленинградской области оказались стенды с информацией экстремистской направленности. Отмечалось, что они содержали элементы фирменного стиля компании.

"Вечером 29 ноября в одном из вагонов пригородного электропоезда, курсирующего на Витебском направлении, были обнаружены информационные стенды, содержащие информацию, не относящуюся к сфере деятельности компании перевозчика. Данные стенды, несмотря на наличие элементов фирменного стиля, не были произведены подразделениями железнодорожного транспорта или по их заказу", — сообщили в пресс-службе РЖД в субботу.

Там добавили, что все материалы, относящиеся к данному событию, были переданы представителям правоохранительных органов.

В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО РИА Новости сообщили, что в одном из вагонов пригородного электропоезда были обнаружены плакаты, а окна снаружи были разрисованы граффити, не несущими смысловой нагрузки. "Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм")", — сказал представитель ведомства.