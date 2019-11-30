МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Задержанный на двое суток рейс авиакомпании I Fly Санья-Казань вылетит утром в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

СМИ ранее сообщили, что российские туристы вторые сутки не могут вылететь из аэропорта китайского курорта Санья (остров Хайнань) в Казань.

"Самолет, который накануне должен был 29 ноября забрать пассажиров из Санья, не вылетел из Нанкина из-за закрытия аэропорта на двое суток (УВД Китая)", — сказал собеседник агентства.

"На данный момент самолет на замену направлен в Санья, из-за длительности перелета и необходимости предполетной подготовки вылет состоится 1 декабря в 06:30 (время — Китай) (01:30 мск – ред.)", — добавил он.

По словам собеседника, авиакомпания возместит все затраты пассажиров.