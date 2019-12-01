МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Экипаж российской авиакомпании Azur Air попал в аварию по дороге в аэропорт Дубая, его в полном составе отстранили от рейса, сообщила директор по связям с общественностью компании Анастасия Матюшина.

"В Дубае во время трансфера в аэропорт автомобиль, на котором экипаж осуществлял поездку, попал по дороге в транспортное происшествие. В связи с этим данный экипаж был отстранен от рейса", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Матюшина уточнила, что к месту назначения пассажиров доставил резервный экипаж.