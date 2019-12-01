КАЗАНЬ, 1 дек /ПРАЙМ/. Задержанный почти на двое суток рейс авиакомпании I Fly из города Санья на китайском курортном острове Хайнань вылетел в Казань, прибытие ожидается после полудня, сообщили РИА Новости в аэропорту Казани.

По данным авиакомпании, задержка произошла из-за того, что самолет, который должен был в пятницу забрать пассажиров из Санья, не вылетел из китайского Нанкина, закрытого на двое суток. На замену ему в Санья направили другой борт, из-за длительности перелета и необходимости предполетной подготовки его вылет планировался на 1.30 мск воскресенья.

"Самолёт вылетел из Санья, прибытие в Казань ожидается в 12.25 мск", — сказал представитель аэропорта.