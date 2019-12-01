МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. После введения грузового каркаса в столичном Юго-Восточном округе уменьшится количество вредных выхлопов и станет тише, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Грузовой каркас — это участки улично-дорожной сети, по которым разрешено свободное движение грузовых автомобилей максимальной массой более 2,5 тонны, и участки, где движение грузовиков разрешено только для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на которые будет осуществляться по кратчайшему маршруту. Ранее он был введен в Восточном, Северо-Восточном и Северном административных округах Москвы.

"С сегодняшнего дня в Юго-Восточном округе грузовой транспорт будет доставлять меньше дискомфорта жителям. На территории округа введен грузовой каркас. Шума и вредных выхлопов станет меньше", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в тех районах, где грузовой каркас уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%.

Уточняется, что задача грузового каркаса — уменьшить количество транзита грузовых автомобилей через жилые районы. Он вводится прежде всего в тех районах, где грузовики ездят особенно часто.

В ЦОДД призвали водителей быть внимательными и заранее ознакомиться с перечнем улиц, которые вошли в зону грузового каркаса. Полная информация размещена на едином транспортном портале и сайте ЦОДД.