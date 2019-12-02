МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. РЖД в начале 2020 года запустят на своём сайте и в приложении продажу билетов, помимо поездов, на самолеты, автобусы, водный транспорт и, возможно, поездки в такси, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.

"В первую очередь, ж/д, авиа, автобусы. С такси тоже мы прорабатываем. И даже водный транспорт. Уже сейчас по Якутии запущена возможность приобрести билет на паром и поезд. Мы смотрим на Карелию с точки зрения водного транспорта и смотрим на Петербург", — сообщил Чаркин.

Он уточнил, что речь идёт о продаже авиабилетов и билетов на поезда не только в России, но и за границу.

Билеты на указанные виды транспорта будут генерироваться на сайте и в приложении РЖД через интеграцию с системами бронирования. Железнодорожные билеты на первом этапе будут продаваться на поезда итальянской Trenitalia, немецкой DB и, возможно, французской SNCF. Что касается автобусов, то речь идёт о междугородних внутри России.

Бронирование гостиниц пока не планируется. "Смотрим на этот сегмент. Пока нет", — ответил он.

Говоря о стоимости билетов, Чаркин уточнил, что билеты на поезд будут продаваться без комиссии. "С точки зрения других видов транспорта, конечно же, мы будем стараться монетизировать свои сервисы", — отметил он. По словам Чаркина, на сайте в приоритете будет показываться железная дорога, а как альтернатива будут показаны мультимодальные маршруты.