МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. РЖД планируют изучать поведение клиентов для формирования для них персональных интересных предложений, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.

"Мы хотим давать возможность клиенту получить именно то, в чем он нуждается, для этого нужно понимать тренды его поведения — естественно, уважая все законы о соблюдении персональных данных. Вот это то, что мы планируем делать", — рассказал Чаркин.

РЖД планируют оповещать своих клиентов о предложениях через приложение, пуш-уведомления и другие каналы связи.

"В том числе мы сейчас прорабатываем возможность более точечной аналитики по нашим клиентам с нашим сервисным центром, то есть контакт-центром. Коллеги тестируют технологию: когда клиент звонит, то оператор сразу видит историю его обращений, историю его заказов для того, чтобы иметь возможность предлагать те сервисы, которые ему могли бы быть интересны", — пояснил Чаркин.

Компания планирует использовать для этого, например, данные сотовых операторов. "Опять же, уважая полностью закон о персональных данных", — отметил он.

Корреспондент РИА Новости в шутку спросил: "А если я миллионер и люблю плацкарт?" "Если мы увидим, что вы постоянно пользуетесь плацкартом, мы его обязательно вам предложим", — поддержал шутку Чаркин.