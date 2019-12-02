МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. РЖД до 2025 года планируют вложить в развитие IT 220 миллиардов рублей и, в частности, в рамках стратегии цифровой трансформации — 100 миллиардов, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.

Совет директоров РЖД в октябре утвердил стратегию цифровой трансформации компании с экономическим эффектом почти 0,5 триллиона рублей до 2025 года. Она включает в себя восемь электронных платформ (грузовые и пассажирские перевозки, управление перевозочным процессом, транспортно-логистические узлы и прочее) и свыше 50 проектов в этих сферах.

"(Планируются инвестиции — ред.) 220 миллиардов рублей", — ответил Чаркин на вопрос о планах вложений в развитие IT до 2025 года.

Он уточнил, что из 100 миллиардов рублей, запланированных на стратегию цифровой трансформации, 7,43 миллиарда планируется вложить в развитие всей мультимодальной цифровой платформы пассажирских перевозок, включающей в себя сервис мультимодальных перевозок, дополнительные сервисы для пассажиров и систему управления клиентским опытом.

В платформу мультимодальных грузовых перевозок планируется инвестировать 9,65 миллиарда рублей, транспортно-логистических узлов — 9,08 миллиарда, оператора линейной инфраструктуры — 15,93 миллиарда, управления перевозочным процессом — 3,9 миллиарда, тягового подвижного состава — 4,29 миллиарда, непроизводственных процессов — 13,37 миллиарда рублей.