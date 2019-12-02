МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. РЖД допускают продажу b2c-бизнеса (бизнеса, направленного на потребителя) "Транстелекома" (ТТК), но точно оставят его своим кэптивным оператором, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.

Газета "Коммерсант" весной 2019 года писала, что проект стратегии ТТК до 2025 года предусматривает продажу бизнеса компании по предоставлению интернет-доступа в сегменте b2c. Издание писало об этом со ссылкой на письмо гендиректора РЖД Олега Белозерова председателю совета директоров РЖД, вице-премьеру РФ Максиму Акимову.

"Сейчас находится стратегия ТТК на утверждении совета директоров. Это одна из опций. Это сложный процесс… К вопросу о b2c — это одна из опций. Несколько стратегических опций мы рассматриваем, в том числе и вариант, о котором вы сейчас сказали", — ответил Чаркин на вопрос, будут ли РЖД продавать b2c-бизнес "Транстелекома".

Он добавил, что РЖД общаются с рынком. "Соответственно, как только стратегия будет утверждена, готовы будем на эту тему говорить", — сказал Чаркин.

По его словам, совет директоров РЖД может рассмотреть стратегию "Транстелекома" в I квартале 2020 года.

"Как кэптивный оператор он останется точно совершенно", — отметил при этом Чаркин.