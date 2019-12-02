МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. РЖД в связи с цифровизацией планируют переобучать сотрудников и нуждаются в 2,5 тысячах специалистов для выполнения этой стратегии, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.

РЖД недавно утвердили стратегию цифровой трансформации до 2025 года. Она охватывает много направлений. Журналистов поинтересовались, не будет ли оптимизации штата компании в связи с цифровизацией процессов. "Во-первых, они (сотрудники — ред.) будут переучиваться, потому что цифровизация, помимо того что оптимизирует ряд процессов, и тем самым позволяет оптимизировать ресурсы, которыми эти процессы реализуются, появляются новые функции", — сообщил Чаркин.

В качестве примера он привел появление беспилотных локомотивов. "Казалось бы, машинист должен уйти как профессия, но не будет машиниста при появлении беспилотного локомотива, с одной стороны, с другой стороны, должен быть человек, который выполняет инженерную функцию, который должен обучать систему с компонентами искусственного интеллекта, по сути, быть оператором тягового состава. Это пример изменения компетенций и появления новых профессий", — пояснил директор компании по IT.

Он добавил, что с оцифровкой рутинных операций люди, которые ими занимаются, должны поменяться с точки зрения компетенций на людей, которые занимаются больше аналитикой, управлением данными. "То есть, произойдёт появление новых профессий в том числе", — добавил он.

Чаркин также рассказал, сколько новых рабочих цифровых мест РЖД создадут до 2025 года. "Для реализации нашей стратегии потребуется еще дополнительно 2,5 тысячи человек", — привёл он данные, уточнив, что в это число входят и новые, и переученные сотрудники.

"Это разработчики, аналитики, люди, которые должны данными управлять, технологи, которые должны переложить в цифровые процессы. Весь набор компетенций", — сказал он.