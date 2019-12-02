МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. РЖД видят дефицит кадров для развития направления "квантовых технологий", компания выстроила взаимодействие с тремя научными центрами РФ, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.

РЖД ранее создали департамент квантовых технологий. Чаркин напомнил, что по решению руководства страны РЖД стали компанией-лидером по направлению "квантовые коммуникации", а значит, должны создать условия для технологического рывка в этом направлении. Это подразумевает выстраивание экосистемы, то есть это наука, производственная база, образование, обучение, кадры и прочее.

"Для этого нужен центр ответственности по данным направлениям. Таким центром стал департамент, который был создан. Это увязка с научными центрами, их в стране несколько, это создание условий для появления новой продукции по квантовым коммуникациям, и это появление новых кадров. Потому что сейчас кадров, которые могли бы заниматься этим направлением, их в стране почти нет, и все они находятся в считанном количестве центров, которые у нас есть научные", — рассказал директор РЖД по IT.

По его словам, в России есть три центра, которые сейчас занимаются квантовыми коммуникациями: ИТМО, МГУ и Российский квантовый центр.

"Поэтому все кадры находятся там, которые что-либо понимают в этом направлении. У нас сейчас появился руководитель этого департамента, который раньше работал в ИТМО, и сейчас задача — наполнить его кадрами. Сейчас департамент находится в стадии кадрового набора", — пояснил он.

РЖД создали дорожную карту развития квантовых технологий, отправили на утверждение и ожидают ее согласования до конца года. "По плану до конца года по всем направлениям, включая квантовые коммуникации. Там же не только РЖД, там квантовые вычисления, искусственный интеллект и так далее. Все эти карты должны быть до конца года, соответственно, подписаны", — пояснил Чаркин.