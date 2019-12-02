МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить рейтинг "Трансконтейнера", если при новой акционерной структуре компания сохранит консервативную финансовую политику и хорошие кредитные показатели и ликвидность, говорится в отчете агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Группа "Дело" Сергея Шишкарева на прошлой неделе победила на аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, предложив за контрольный пакет 60,3 миллиарда рублей. Группа намерена пересмотреть стратегию и планы развития ж/д-оператора, усилить его кадровый состав, сохранив при этом нынешнего гендиректора.

В настоящее время Moody's оценивает долгосрочный корпоративный рейтинг "Трансконтейнера" на уровне "Ba3" со стабильным прогнозом. По мнению агентства, низкий левередж на уровне около 1.0x скорректированного показателя долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2019 года, хороший бизнес-профиль и высокие операционные данные позволяют "умеренно увеличить долг без существенного ухудшения кредитного качества".

"Однако потенциальное существенное ухудшение кредитных показателей "Трансконтейнера", включая его леверидж и показатель покрытия процентов, или более агрессивная финансовая и дивидендная политика в результате приобретения могут оказать негативное влияние на рейтинг. И наоборот, мы могли бы рассмотреть вопрос о повышении рейтинга, если… "Трансконтейнер" сохранит свою консервативную финансовую политику, хорошие показатели кредитоспособности и ликвидности, в том числе во время активной инвестиционной фазы", — говорится в документе.

Moody's указывает, что влияние от смены контрольного акционера на стратегию "Трансконтейнера", финансовую и дивидендную политику, кредитные показатели и ликвидность можно будет оценить в ближайшие месяцы.

"Мы оценим влияние от приобретения "Трансконтейнера", как только появится больше ясности относительно конечной структуры акционеров компании, которая будет зависеть от того, приобретет ли "Дело" лишь выставленную на аукцион долю, или также доли других миноритарных акционеров; участие "Трансконтейнера" в структуре финансирования сделки; решения "Дела" относительно стратегии развития "Трансконтейнера" и его финансовой и дивидендной политики", — пишут эксперты агентства.