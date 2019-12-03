МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Крупный пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе, 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. К ликвидации пожара привлечено 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. В 07.59 мск пожар был локализован. Сообщалось, что днем во вторник площадь горения в завалах уменьшилась до 700 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 15.22.

"В 19.40 пожар в ангаре полностью ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Сообщалось, что ангар в Петербурге, принадлежит компании "Логистика-Терминал" (входит в "Трансконтейнер"). По данным "Трансконтейнера", склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз — около 4 тысяч тонн каучука и около 1 тысячи тонн фанеры — полностью сгорел.