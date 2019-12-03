МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Исландия запретит судам, работающим на мазуте и других видах тяжелого топлива, заходить в свои территориальные воды с 1 января 2020 года, сообщается на сайте телеканала Euronews.

"Суда могут использовать легкие виды нефтяного топлива, пока не перейдут на другие источники энергии. Я надеюсь, в скором будущем это произойдет, но тяжелое жидкое топливо – самое грязное, поэтому чрезвычайно важно остановить его использование", — цитируются слова министра окружающей среды Исландии Гудмундура Инги Гудбрандссона.

По мнению исландских властей, путешествия туристов в Исландию на круизных лайнерах оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Продукты горения мазута вредят не только здоровью людей, но и ускоряют таяние ледников. Подобные региональные запреты уже есть в норвежских фьордах. При этом Исландия станет первой страной, вводящей такие ограничения в масштабах всего государства, отмечает Euronews.