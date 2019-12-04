МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" планирует к 2035 году довести сеть скоростных дорог в России до 17,6 тысячи километров, следует из сообщения компании.

Для достижения этих целей необходимо построить и реконструировать не менее 14 тысяч километров федеральных автомобильных дорог, отмечает "Автодор".

"Согласно предлагаемой концепции, протяженность скоростных автодорог РФ к 2035 году может составить порядка 17,6 тысяч километров, включая подъезды к скоростным дорогам, участвующие в формировании непрерывной сети, для которых допускается II категория, или около 25% от общей протяженности федеральных автодорог. Скоростными дорогами будет охвачено 44 региона страны, где проживает 75% населения, и на долю которых приходится 72% общероссийского валового регионального продукта", — сообщает госкомпания.

По словам главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, развитие сети скоростных дорог окажет положительное влияние на туристическую привлекательность регионов. "Регионы готовы показывать свои достопримечательности, расположенные рядом с нашими дорогами. Тем более такая потребность у людей существует. Скоростные трассы принесут деньги в регионы. Мы дадим возможность нашим людям с помощью скорости увидеть красоты нашей страны", — считает он.

Сейчас в России, по данным "Автодора", 5,1 тысяча километров скоростных дорог, это менее 10% федеральных дорог или менее чем 0,3% от общей протяженности дорог в России.