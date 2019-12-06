ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — ПРАЙМ. Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его, об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Гудзон" (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин.

США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.

"Когда судно пришло в Сингапур, у нас поломались вспомогательные двигатели. Обращались в сингапурские ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник. Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали судно", — сказал Аникин, не уточнив суммы долга.

По его словам, сейчас судно арестовано и не может выйти из порта. Кроме того, компании не продают топливо.

На борту 12 членов экипажа.

"Провизия у них есть, электричество тоже. Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать. Суд назначен на 17 декабря. Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, и тогда пароход может выйти из-под американских санкций, тогда его можно будет продать", — добавил собеседник.

Он уточнил, что компания обратилась в российское консульство и находится в контакте с дипломатами.