МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Предварительный послеполетный осмотр вернувшегося в московский аэропорт "Внуково" самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) рейсом Москва-Надым показал наличие утечки в гидросистеме, причину инцидента установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в "Газпром авиа".

Пресс-служба "Внуково" ранее сообщила РИА Новости, что самолет SSJ100 авиакомпании "Газпром авиа" рейса Москва-Надым вернулся в аэропорт по технической причине.

"Предварительный послеполетный осмотр воздушного судна показал наличие утечки в гидросистеме. Причину инцидента установит специальная комиссия", — сказали в компании.

Там отметили, что предполетный осмотр самолета нарушений не выявил.

По данным компании, самолет вылетел из "Внуково" в 11.29, около 13.00 на борту сработала сигнализация о недостаточном уровне гидрожидкости в гидросистеме. Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В 14.08 самолет приземлился во "Внуково" в штатном режиме. Пострадавших нет. На борту находились 43 пассажира и семь членов экипажа.