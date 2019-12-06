БРЮССЕЛЬ, 6 дек /ПРАЙМ/. Катар по итогам слушаний в Международном суде ООН по иску арабских государств, бойкотирующих Доху, потребовал отклонить их апелляцию по делу об авиасообщении, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

В июне прошлого года Египет, Бахрейн и ОАЭ обратились с иском в Международный суд. Эти арабские страны из-за политического кризиса в отношениях с Катаром запретили всем катарским самолетам пользоваться своим воздушным пространством и аэропортами.

Этот же вопрос рассматривался в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО), куда обратился Катар с жалобой на соседей. Совет ИКАО согласился рассмотреть жалобу Катара. Однако, по мнению трех арабских стран, рассмотрение данного вопроса не входит в компетенцию ИКАО.

"Катар просит суд отклонить апелляцию заявителей и подтвердить решения Совета ИКАО от 29 июня 2018 года об отклонении возражений заявителей в отношении юрисдикции и компетенции Совета по рассмотрению претензий Катара", — говорится в сообщении суда по итогам представления позиции этой страны.

В свою очередь, арабские страны просят признать, что "Совет ИКАО не компетентен выносить решения по разногласиям между Катаром и заявителями", а решения Совета ИКАО недействительны и не имеют юридической силы.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня 2017 года разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В ответ на это Доха заявила, что обвинения в ее адрес вызваны завистью к ее экономическим успехам.