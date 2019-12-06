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МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% обыкновенных акций "Национального резервного банка", следует из сообщения компании.

В сентябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов собираются продать свои почти 97% в моноофисном "Национальном резервном банке", покупателями выступят ГТЛК и Евразийский банк развития (ЕАБР). Тогда источники издания отмечали, что долю Лебедева должна приобрести ГТЛК, а долю Кудимова — ЕАБР.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 1 188 659, что составляет 76,27% от общего размера уставного капитала", — говорится в сообщении.

Ранее ГЛТК не имела акций "Национального резервного банка". Также в материалах компании уточняется, что доля участия ГЛТК в уставном капитале банка составила 78,19%, а доля принадлежащих обыкновенных акций — 76,27%.

НРБ основан в апреле 1994 года. По состоянию на 1 ноября 2019 года НРБ занимал, согласно данным рейтинга РИА Новости, 171-е место в российской банковской системе с активами в размере 14,9 миллиарда рублей.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.