МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Переговоры Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) с Кубой и Грецией по поставке гражданских судов продолжаются, в первом случае обсуждаются способы доставки продукции из России, во втором — заключение контракта тормозит невозможность выдержать требуемые параметры из-за характеристик энергоносителей, рассказал журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

ОСК в 2019 году рассчитывает заключить контракт на поставку Греции катамарана на 250 мест, сообщал в мае в интервью РИА Новости Рахманов. Глава ОСК в январе говорил, что корпорация рассчитывает к 2020 году поставить построенные ею катамараны для морских линий в Греции.

"Что касается Греции, столкнулись с одной проблемой — не можем получить оптимальную скорость и время работы электрического катамарана, исходя из того, что все те батарейки, которые нам предлагают на рынке на сегодняшний день, либо не дают скорости, либо не дают срок работы от зарядки до зарядки. То есть наша задача — выйти на скорость до 24 узлов и, соответственно, обеспечить 8-часовой режим работы на одной зарядке. Пока это не получилось, поэтому мы вернулись обратно, что называется, к чертежной доске приступаем к переговорам с рядом ещё новых поставщиков батареек для того, чтобы определиться с возможностью реализации такого проекта", — рассказал Рахманов.

"Параллельно с этим изучаем возможность формирования таких достаточно больших энергетических powerbank, что на самом деле создаст новый прецедент на рынке большого рода решений, включая река — море… переход на электродвижение может оказаться более экономически эффективным, чем даже переход на сжиженный природный газ", — добавил глава ОСК.

По словам Рахманова, пока вопрос не решится, контракт с греками заключен на будет. "Пока этот вопрос не решим, контракт подписан не будет, тем более, что мы некоторым образом с теми коллегами греческими, с которыми ведем диалог, не смогли договориться о стоимости их расценок. То есть они некоторым образом оказались нескромными. Пока в бюджет с ними не вписываемся. Но с учётом опять же технических пертурбаций, мы вернёмся немножко назад, посмотрим еще раз… Принять решение по техническому облику парохода, по поводу партнера, с которым мы пойдем в этот бизнес", — отметил он.

В марте прошлого года корпорация сообщала, что предварительно договорилась о поставке первого судна из композитных материалов на базе проекта катамарана "Грифон" на Кубу, также прорабатывается вопрос о поставке сухогрузов и танкеров. "Обсуждение продолжается. С кубинцами все чуть-чуть попроще, потому что им нужен обычный дизельный вариант и последнее общение у нас было с учетом кубинской делегации на наши предприятия. Согласовали очередную встречу и, самое главное, формат, потому что с точки зрения производства в России для нас это сложности не составляет, а сейчас вот дальше обговариваем все вопросы логистики, каким образом правильнее будет эту работу организовать с учётом, опять же, неблизкого плеча по доставке готового изделия… При этом есть несколько возможностей, которые мы прокомментируем чуть попозже", — заключил глава ОСК.