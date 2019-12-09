МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Техническая готовность ледокола "Арктика" составляет 95%, ледокола "Сибирь" — 65%, а ледокола "Урал" — 46%, суда строятся по графику, но есть риск сдвига сроков "Урала" из-за поставок паротурбинных установок, сообщил журналистам гендиректор Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Кадилов.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу "Росатома" на Балтийском заводе в Петербурге, его ходовые испытания намечены на 12 декабря. На Балтийском заводе сейчас идет строительство двух серийных атомоходов этого проекта "Сибирь" и "Урал". В августе "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух атомоходов проекта 22220.

"Техготовность "Арктики" сегодня без малого 95%, мы провели все необходимые испытания и… замеры реакторов, то есть они полностью готовы. Немножко неожиданно для нас, но мы поняли, что нам это все равно выгодно, нас попросили провести ходовые испытания на аварийном режиме, то есть от дизель-генераторов. Пойдём за Кронштадт и будем испытывать", — сообщил Кадилов.

""Сибирь" на 65% техготовность, мы немножко закопались на "Арктике", потому что головной корабль, и как только мы приступаем к сдаче к испытаниям, выявляется много всяких разных, ну это не недоделки, а где-то может быть технические решения, и нам приходится это дело все переделывать…. Поэтому очень бы хотелось все побыстрее строить — "Сибирь" и "Урал". Пока мы и там, и там в графике", — сообщил гендиректор завода.

По словам Кадилова, "Сибирь" должна быть сдана в 2021 году, а "Урал" в 2022, его техготовность составляет 46%.

"Пока речь о переносе сроков не идёт. Но на третьем ледоколе ("Урале" — ред.) как была проблема, так она и остаётся, если можно сказать… Кировский (завод — ред.), сегодня уже видно, что свои обязательства по поставке в декабре первой турбины (паротурбинной установки — ред.) и в марте второй, скорее всего, будут сорваны от двух до трех месяцев от каждого срока. И это может негативно сказаться на конечном сроке сдачи", — заключил Кадилов.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.