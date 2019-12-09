МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Внуково" с 10 декабря не принимает электронные посадочные талоны, говорится в сообщении летающей из него низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

"С 10 декабря 2019 года московский аэропорт "Внуково" не принимает электронные посадочные талоны, сохраненные на мобильном устройстве", — говорится в сообщении.

"Обязательно распечатайте посадочный талон после прохождения онлайн-регистрации либо получите его на стойке регистрации в аэропорту", — отмечает "Победа".

"Внуково" 1 июня текущего года начал принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах.

Возможность пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам российские аэропорты получили с 24 февраля 2019 года.