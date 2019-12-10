МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. РЖД увеличат уставный капитал на 8,6 миллиарда рублей для инвестиций этих средств в развитие инфраструктуры Восточного полигона на участке Междуреченск-Тайшет в 2020 году, следует из сообщения компании и комментария пресс-службы.

Совет директоров РЖД утвердил порядок использования в 2020 году не освоенных в текущем году инвестиций до вынесения данного вопроса на рассмотрение советом директоров РЖД.

"Определить цену размещения 8 606 221 дополнительной обыкновенной… акции ОАО "РЖД", размещаемой по закрытой подписке единственному акционеру — РФ в лице правительства РФ, в размере 1 000 рублей за одну акцию", — говорится в сообщении компании во вторник.

"Допэмиссия проводится как опережающее финансирование под будущие периоды в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2019 год. Средства пойдут на развитие инфраструктуры Восточного полигона на участке Междуреченск-Тайшет", — пояснили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

РФ в лице правительства владеет 100% обыкновенных акций РЖД.