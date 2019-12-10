МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Маршрут движения поезда номер 23/24 Москва-Париж изменен в связи с проведением забастовок работников транспортной отрасли во Франции, сообщается на сайте РЖД.

"В связи с проведением забастовок работников транспортной отрасли Французские железные дороги (SNCF) информируют об изменении маршрута движения поезда номер 23/24 Москва-Париж. Так, поезд номер 23 Москва-Париж отправлением 10 декабря проследует до станции Страсбург (прибытие 12 декабря в 05.14 по местному времени). На участке Страсбург-Париж пассажиров доставят на скоростном поезде TGV 2404 отправлением из Страсбурга в 06.47, прибытием в Париж в 08.35 по местному времени. Посадка пассажиров на скоростной поезд будет осуществляться по имеющимся проездным документам на поезд номер 23 Москва-Париж", — говорится в сообщении.

Сообщается также что поезд номер 24 Париж-Москва отправится 12 декабря со станции Кель. Как уточняется, пассажиров, оформивших билеты от Парижа, доставят до станции Страсбург на скоростном поезде TGV 2377 (отправление из Парижа в 18.55, прибытие в Страсбург в 20.41 по местному времени). Далее будет организован трансфер на автобусе до станции Кель. Посадка в скоростной поезд и автобус также будет осуществляться по имеющимся проездным документам на российский поезд.

"Пассажиров российских поездов на территории иностранных государств будут информировать ответственные представители зарубежных железных дорог. Специалисты "Федеральной пассажирской компании" контролируют ситуацию через диспетчеров и находятся на постоянной связи с поездной бригадой", — также указывается в сообщении.

Кроме того, для лучшего ориентирования пассажиров на вокзалах будет организовано дополнительное информирование и гид-поддержка сотрудниками SNCF и РЖД. "Федеральная пассажирская компания" приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Заранее планируйте маршрут своих поездок по территории Франции и прибывайте на станции отправления заблаговременно", — добавляется в сообщении.

Масштабная забастовка против пенсионной реформы, в которой принимают участие разные категории французов, началась 5 декабря. Поводом для недовольства французов послужила объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.