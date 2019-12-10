УФА, 10 дек /ПРАЙМ/. Самолет Як-42 рейсом "Уфа –Нижневартовск", который из-за отказа одного из двигателей был вынужден вернуться обратно, благополучно сел в уфимском аэропорту.

"На борту находились 73 пассажира, из них трое детей, 8 членов экипажа. Были приведены в готовность расчеты аварийно-спасательной команды аэропорта "Уфа". В 00.20 (22.20 мск) воздушное судно совершило посадку в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в международном аэропорту "Уфа".

В пресс-службе аэропорта уточнили, что для пассажиров рейса готовят резервное воздушное судно. "Предварительное время вылета 01.30 (23.30 мск)", — пояснили агентству в пресс-службе.