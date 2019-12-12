МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Ситуация в промышленности Германии позволяет говорить о том, что она становится новым "мировым Детройтом", заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя глобального инвестиционного комитета Credit Suisse Буркхард Варнхольт.

"Мы отмечаем слабый уровень промышленного производства по миру. Подчеркну, что уровень промпроизводства сегодня не превышает 20% ВВП так называемых индустриальных экономик", — отметил он.

"Германия столкнулась с проблемой, которую создала себе сама. Германия – это "мировой Детройт". Немецкий автопром переживал золотой век в течение последних пяти лет, потому что страна открыла для себя рынок Китая. Однажды утром они проснулись и поняли, что китайский рынок автопрома уже насыщен. Кроме того, им необходимо понимать, что "дизельгейт" также не помогает немецкому автопрому. Не помогает и Uber", — уверен собеседник агентства.

Ранее в декабре Всемирный банк назвал Германию эпицентром рецессии в обрабатывающих отраслях еврозоны на фоне продолжающегося сокращения промышленного производства и ухудшения экономических настроений. Экономисты отмечали, что в октябре продолжилось снижение PMI в секторе услуг, а потребительские ожидания в отношении общей экономической ситуации по-прежнему близки к минимальному за шесть лет уровню.

Детройт, штат Мичиган, в 20 веке считался центром автомобильной промышленности США. Во второй половине 20 века город столкнулся с множеством экономических проблем, связанных, среди прочего, с нефтяным кризисом 1973 года и ростом цен на бензин, а также с жесткой конкуренцией со стороны других мировых автопроизводителей. В 2013 году город объявил себя банкротом, автоконцерны перенесли мощности в другие регионы и страны, что повлекло за собой отток населения, снижение уровня доходов и рост преступности.

Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.