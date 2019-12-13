ВЛАДИВОСТОК, 13 дек /ПРАЙМ/. Северокорейская авиакомпания Air Koryo в преддверие 22 декабря, когда Россию должны покинуть все рабочие из КНДР, сделала авиарейсы из Владивостока в Пхеньян ежедневными.

СБ ООН в декабре 2017 года предписал всем странам за два года выслать северокорейских трудовых мигрантов — в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты. Посол России в КНДР Александр Мацегора в сентябре сообщал РИА Новости, что к 22 декабря в России не останется ни одного северокорейского рабочего, на начало осени в стране их было менее 10 тысяч человек, а до принятия резолюции СБ — около 34 тысяч.

Обычно самолеты в Пхеньян из Владивостока вылетают по понедельникам и пятницам. С понедельника, 16 декабря, и вплоть до 20 декабря включительно будет выполняться по два рейса ежедневно. Потом самолеты будут летать по прежнему расписанию — по два рейса в понедельник и пятницу.

В пресс-службе аэропорта РИА Новости подтвердили изменение расписания Air Koryo до конца года.

Представитель авиакомпании подтвердил РИА Новости, что число рейсов в декабре увеличилось — ранее летали по два рейса в понедельник и пятницу. "Только в декабре (увеличилось), с чем связано — у пассажиров надо спросить, много билетов заказано. Билеты раскуплены до середины декабря пока", — сказал собеседник.

Согласно информации на сайте авиакомпании, ближайший рейс из Владивостока в Пхеньян, на который можно забронировать билет — 20 декабря.

Комментарием генконсульства КНДР во Владивостоке РИА Новости пока не располагает.