МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Российская транспортная группа Fesco ведет переговоры с группой ВТБ по продаже зернового бизнеса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Глава Fesco Александр Исурин сообщил журналистам, что Fesco планирует продать свой зерновой бизнес. Сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года, если будет получено соответствующее одобрение Федеральной антимонопольной службы.

"Группа ВТБ", — сказал источник, отвечая на вопрос, с кем Fesco ведет переговоры о продаже бизнеса по перевозке зерна.

Исурин уточнял, что речь идет о парке в 4,2 тысячи зерновозов, которыми владеют "Трансгрейн" и "Трангарант".