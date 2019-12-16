ВЛАДИВОСТОК, 16 дек /ПРАЙМ/. Почти 20 авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту Владивостока из-за густого тумана.

"В связи с метеоусловиями (густой туман), пожалуйста уточняйте статус Вашего рейса в справочной аэропорта", — говорится в сообщении авиаузла в Instagram.

Согласно расписания на сайте аэропорта, в понедельник задерживается вылет семи рейсов: в Новосибирск, Якутск, Токио, Яньзци, Дальнегорск и двух самолетов в Москву. Также задерживаются 10 рейсов на прилет из Новосибирска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Якутска, Москвы, Кавалерово, Благовещенска, Токио.