МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Более 57,2% участников электронного голосования в Троицке отдали голоса за строительство метро в черте города на Октябрьском проспекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Общественной палаты Москвы.

"4489 проголосовало. 96,3% явка. Из них за 38 км Калужского шоссе проголосовали 1919 человек — 42,8%, за Октябрьский проспект — 2570 человек, 57,2%", — сказали в пресс-службе.

Жители города Троицк в Москве выбирали место строительства метро с помощью электронного голосования, оно проходило в течение двух дней: в воскресенье и в понедельник.

Регистрация на голосование проходила с 28 ноября до 13 декабря. Всего на участие в голосовании подали заявки 4809 человек. Позже Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что накануне голосования в системе было зарегистрировано 4696 электронных избирателей.

Участникам голосования предлагали ответить на вопрос о том, где размещать станцию метро: на 38-м километре Калужского шоссе или на Октябрьском проспекте. В голосовании принимали участие жители, имеющие постоянную регистрацию в Троицке. Впервые в этом голосовании могли принять участие несовершеннолетние, возрастной порог был снижен до 16 лет.

Как отмечал ранее префект ТиНАО Дмитрий Набокин, голосование должно помочь узнать мнение жителей, проводить ли метро через Троицк с конечной остановкой в самом городе на Октябрьском проспекте или оставить метро за пределами города на Калужском шоссе. По его словам, жители опасаются, что город станет перехватывающей парковкой.