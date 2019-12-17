МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Высокоскоростной поезд "Сапсан", который является в настоящее время самым быстрым в России и развивает скорость до 250 километров в час, во вторник отмечает десятилетний юбилей, сообщили РЖД.

Компания пустила первый такой поезд, который получил свое название в честь самой быстрой птицы семейства соколиных, на маршруте Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. В настоящее время "Сапсаны" курсируют также между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. РЖД к юбилею проекта решили обновить интерьер поездов.

"К 10-летию поезда будет полностью завершена модернизация одного состава. В планах ОАО "РЖД" в ближайшие два года модернизировать все 16 составов", — говорится в сообщении РЖД.

Если в первый месяц работы высокоскоростные поезда перевезли 77,043 тысячи пассажиров, то в ноябре 2019 года эта цифра достигла почти 464 тысяч пассажиров.

РЖД отмечают, что 16 "Сапсанов" делают до 30 рейсов в сутки, однако даже это количество поездов уже не позволяет удовлетворить постоянно растущий спрос пассажиров на перевозки. Это означает, что через два-три года их провозная способность будет исчерпана и при отсутствии предложения дополнительного количества мест пассажир будет вынужден использовать альтернативный вид транспорта.

Компания для удовлетворения спроса заказала дополнительную партию из 13 десятивагонных "Сапсанов". Новые поезда, как и предыдущие две партии будут построены в Германии, в Крефельде, а элементы интерьера будут установлены на базе инновационного депо "Металлострой" в Петербурге. Ряд компонентов поставят российские предприятия. Новые "Сапсаны" уже осенью 2022 года начнут курсировать между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.