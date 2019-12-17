Добавлены подробности после третьего абзаца.

МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Российское правительство решило дифференцировать выплаты промышленных субсидий автопроизводителям в зависимости от их уровня локализации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями автоконцернов минувшим вечером.

"Дифференциации быть. Ориентир будет — самый высоколокализованный производитель в сегменте по балльной системе 719-го постановления. От этого будет рассчитываться уровень компенсации утильсбора. Методология будет дорабатываться, до конца недели обещали представить. Это было довольно неожиданно для всех", — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что вечером 16 декабря курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак проведет совещание с главами автоконцернов, работающих в России.

При этом рабочая группа при Минпромторге РФ по дифференциации компенсационных выплат по утилизационному сбору в начале ноября пришла к выводу, что необходимости в дифференциации нет, но нужно софинансировать затраты на локализацию производства со стороны государства, сообщали источники агентства. Утилизационный сбор платят все производители, поставляющие машины на российский рынок, но локализованным концернам эти затраты возвращаются в виде промышленных субсидий.

Впрочем, как неоднократно отмечали собеседники агентства, дискуссии о выплатах по утильсбору в рамках рабочей группы как таковой не было — концерны индивидуально в письменной форме представили свои позиции в ведомство, на самих собраниях группы обсуждались вопросы более общего порядка, связанные с локализацией ключевых компонентов в рамках стратегии развития автопрома-2025.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году — в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. С 2020 года сбор снова будет повышен, и по наиболее чувствительной категории — для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров — повышение составит 112%.