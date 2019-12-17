МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Таиланд заявляет о намерении приобрести еще два лайнера SSJ100 в бизнес-версии, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Они заявляют дополнительно еще парочку — может, возьмут. Скорее всего, в бизнес-комплектации", — сказал Мантуров.

Королевские ВВС Таиланда эксплуатируют самолеты SSJ100 с июля 2016 года. Сейчас в парке ВВС три таких самолета. Поставка SSJ100 в бизнес-версии осуществляется по результатам тендера, выигранного ГСС в 2014 году. Воздушные суда используются для перевозки первых лиц государства и высшего командования Таиланда как по стране, так и за ее пределы. Самолеты, поставленные в 2016 году Королевским ВВС Таиланда, стали первыми SSJ100 в бизнес-версии, которые были приобретены зарубежным заказчиком.

SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.