МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров PSA Group (Peugeot-Citroen) одобрил соглашение о слиянии компании с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA), сообщил агентству Рейтер осведомленный источник.

"Совет директоров французского автопроизводителя PSA, владельца Peugeot, утвердил обязывающий меморандум о взаимопонимании (MoU) по слиянию с Fiat Chrysler", — пишет агентство со ссылкой на источник. Ранее источник сообщил агентству, что официально о подписании соглашения может быть объявлено рано в среду.

Компании официально сообщили о переговорах по слиянию в конце октября. Ожидается, что предлагаемое слияние приведет к созданию четвертого по величине в мире автопроизводителя по объему продаж (8,7 миллиона автомобилей в год) с общей выручкой около 170 миллиардов евро.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.