МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Маршрут поезда Москва-Париж изменен из-за забастовок работников транспортной отрасли во Франции, следует из сообщения РЖД.

"В связи с проведением забастовок работников транспортной отрасли Французские железные дороги (SNCF) информируют об изменении маршрута движения поезда №23/24 Москва–Париж. Так, поезд №23 Москва–Париж отправлением 17 декабря проследует до Страсбурга. Пассажиры, оформившие билеты до Парижа, будут доставлены до станции назначения на скоростном поезде TGV", — говорится в сообщении.

РЖД уточняют, что пассажиров российских поездов в иностранных государствах будут информировать ответственные представители зарубежных железных дорог. Специалисты "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) контролируют ситуацию через диспетчеров. Для лучшего ориентирования пассажиров на вокзалах будет организовано дополнительное информирование.

РЖД в декабре уже сообщали об изменениях маршрута поездов номер 23/24 по территории Франции из-за забастовок местных работников транспортной отрасли.

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и спецрежимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.