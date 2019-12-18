МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по МСФО в январе-сентябре 2019 года составила 2,45 миллиарда рублей, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета ГТЛК.

Процентные доходы от операций финансового лизинга выросли на 44,8%, до 20,54 миллиарда рублей. Доходы от операционной аренды увеличились на 10,3%, составив 19,02 миллиарда рублей. Прочие процентные доходы составили 2,92 миллиарда рублей, увеличившись на 45%.

Процентные расходы выросли на 40,2% и составили 24,53 миллиарда рублей. Амортизация основных средств, переданных в операционную аренду, увеличилась на 10,1%, до 9,38 миллиарда рублей. Административные расходы составили 1,96 миллиарда рублей, увеличившись на 2,8%.

Активы компании с конца прошлого года выросли на 20,6%, составив 628,99 миллиарда рублей, обязательства — на 24,3%, до 540,43 миллиарда.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.