МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Госкомпания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") установила финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей — в размере 7,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир ставки купонов составляет 7,15-7,25% годовых. Заявки на облигации компания собирала ранее в пятницу.

Компания намерена разместить десятилетние биржевые облигации серии БО-002P-05 с полугодовыми купонами, офертой через три года и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 декабря. Организаторами выступают Газпромбанк и "Московский кредитный банк".

"Автодор" — глобальный инфраструктурный инвестиционный холдинг, развивающий и эксплуатирующий автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и придорожную инфраструктуру за счет применения механизмов государственно-частного партнерства.