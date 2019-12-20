МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" открывает продажу субсидируемых авиабилетов для полетов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" открывает продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград", — сообщает авиакомпания.

Так, льготные тарифы на полет в одну сторону будут варьироваться от 1000 до 7500 рублей в зависимости от направления. Тарифы действуют на прямые рейсы в экономклассе с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Авиакомпания S7 также открыла в пятницу продажи билетов для льготников в города России из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Владивостока. Льготные авиабилеты на рейсы S7 предлагаются в рамках программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях, добавила авиакомпания.

Накануне Росавиация сообщила, что субсидируемые перевозки "Аэрофлота" и S7 на Дальний Восток, в Крым и Калининград и в обратном направлении в 2020 году составят 427 тысяч пассажиров. По сообщению ведомства, общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на субсидированные перевозки в 2020 году, составляет 5,8 миллиарда рублей, и их будут осуществлять 14 компаний.