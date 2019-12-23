МОСКВА, 23 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно: с ее запуском прерванное в 2014 году железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. За рулем "Камаза" глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

ПЕРВЫЕ ПОЕЗДА

Первый поезд на Крымский полуостров отправится также 23 декабря из Санкт-Петербурга. Он называется "Таврия" (№7/8) и тронется с Московского вокзала в 14.00 мск, состав пойдет в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.

Согласно описанию на сайте оператора, вагоны плацкарт оборудованы кондиционерами и двумя биотуалетами. Верхние и нижние полки имеют ширину по 60 сантиметров. Есть розетки 220 вольт и USB. Вагоны купе оборудованы биотуалетами. В купе две нижних и две верхних полки шириной 60 сантиметров каждая, с индивидуальным освещением. Есть кондиционер, розетки 220 вольт и USB. Возможен провоз мелких домашних животных.

Вагоны СВ имеют душ и биотуалеты. В СВ два нижних дивана шириной 60 сантиметров каждый, с индивидуальным освещением. Есть телевизор, кондиционер, розетки 220 вольт и USB.

Пассажиры первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым получат в подарок по фирменному подстаканнику "Таврия", сообщали РИА Новости в "Гранд Сервис Экспрессе". Там отмечали, что в последующих поездах брендированные подстаканники будут использоваться для чая, который будет заказывать пассажир, но это уже не будет подарком, и забирать их с собой будет нельзя.

БИЛЕТЫ РАСКУПЛЕНЫ

Продажа билетов стартовала 8 ноября и вызвала ажиотажный спрос, билеты на первые поезда были почти полностью раскуплены в течение месяца.

Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, запуск железнодорожного сообщения снимет все транспортные ограничения и превратит Крым в полноценный круглогодичный курорт. Жители российских регионов смогут на поездах приезжать в Крым в межсезонье – когда нет большого ажиотажа и цены на отдых ниже, а жители полуострова смогут добраться по железной дороге до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.

Открытие грузового движения позволит стабилизировать цены на различные группы товаров, а на некоторые существенно снизить из-за исключения рисков, связанных с нестабильностью работы паромной переправы.

Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда в города Крыма еще из нескольких регионов России. Запуск грузового железнодорожного движения по мосту между Крымом и материковой частью России запланирован на 1 июня 2020 года.