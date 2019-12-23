БЕРЛИН, 23 дек /ПРАЙМ/. Правительство Германии уверенно, что проект "Северный поток-2" будет успешно завершен, несмотря на санкции США, сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на правительственные круги.

Как отмечает газета, спустя два дня после введения санкций в правительстве заявляют, что позиция Берлина по отношению к проекту остается неизменной. Кроме того, компания Nord Stream 2 дала понять, что намерена завершить строительство как можно быстрее.

Ранее США ввели санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу. При этом в правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск "Турецкого потока" ожидается 8 января 2020 года. "Газпром" в конце ноября сообщил, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на завершающем этапе, заполнены газом обе нитки "Турецкого потока".