МОСКВА, 23 дек /ПРАЙМ/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты, которые используются для транспортировки оружия, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

ЛНА заявляет, что отследила Boeing 747-412, летевший из Стамбула в Ливию, пишет агентство. По утверждению ЛНА, на борту этого самолета находилась военная техника.

Аль-Мисмари предостерег других перевозчиков от транспортировки оружия на своих гражданских самолетах, в противном случае "армия будет сбивать любые самолеты" с оружием на борту.

"Гражданский статус воздушного судна аннулируется, если оно используется в военных целях", — заявил он.

Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее власти обратятся к Анкаре с такой просьбой.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.