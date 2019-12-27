МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Старший советник совета директоров Boeing Майкл Люттиг, который обеспечивал юридическое сопровождение вопросов, связанных с недавними крушениями самолетов, объявил о своей отставке, сообщается в пресс-релизе корпорации.

Люттиг занял пост старшего юриста Boeing в мае вскоре после авиакатастрофы в Эфиопии.

Ранее стало известно об отставке главы корпорации Boeing Денниса Мюленбурга.

Корпорация Boeing находится сейчас в глубоком системном кризисе. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет модели 737 Max компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек.