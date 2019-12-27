АЛМА-АТА, 27 дек /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал после вылета из аэропорта Алма-Аты, есть выжившие, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Борт авиакомпании Бек Эйр упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы", — говорится в сообщении в Facebook.

По данным воздушной гавани, самолет, следовавший рейсом 2100 Алма-Ата – Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05 (04.05 мск), пропал с радара.