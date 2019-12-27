МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Рейс Bek Air при вылете из Алма-Аты рухнул в районе жилого сектора, идет эвакуация, сообщает комитет по ЧС МВД Казахстана.

"При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс "Алматы – Нур-Султан" авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Добавляется, что на месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация, создана правительственная комиссия.

Развернут оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС города Нур-Султан 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47.