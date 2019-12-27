МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Полеты самолетов того типа, что рухнул в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

По данным министерства, 27 декабря в 7.22 (4.22 мск) рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По предварительным данным, на борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.

"До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", — говорится в сообщении.