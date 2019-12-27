МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Россиян, по предварительным данным, не было на борту потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Bek Air, но информация проверяется, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Алма-Ате.

"Сейчас эта информация проверяется. По предварительным данным, россиян нет", — сообщили в генконсульстве.

По словам собеседника, здесь очень много людей живут по виду на жительство, и вычленить их из списка пассажиров на этом этапе невозможно, поскольку ведутся спасательные работы.

"Это не международный рейс, а внутренний рейс, поэтому сложно сказать на 100%, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса", — сообщили в консульстве.

Российское посольство подтвердило эту информацию. "Посольство России в Казахстане находится в контакте с местными властями и экстренными службами", — добавили там.

Рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По данным МВД Казахстана, жертвами крушения стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей.