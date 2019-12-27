АЛМА-АТА, 27 дек /ПРАЙМ/. В аэропорту Алма-Аты, где в пятницу утром разбился самолет, находится много машин скорой помощи, пострадавших развозят по больницам, передает корреспондент РИА Новости.

В аэропорту медики работают с несколькими пассажирами. "Несколько пассажиров с аварийного рейса сейчас здесь. Их около пяти — шести", — сказала представитель медицинской службы.

Шлагбаумы в аэропорту открыты на въезд и выезд. По свидетельству очевидцев, пострадавших везли на каталках.

В настоящий момент, движение транспорта в Алма-Ате регулируют, чтобы освободить проезд для машин скорой. Неотложки продолжают прибывать к центральному входу терминала аэропорта. Большую часть пострадавших уже увезли по больницам города, на месте продолжают оставаться больше десятка карет скорой помощи.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По данным МВД Казахстана, жертвами крушения самолета Bek Air в Алма-Ате стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.