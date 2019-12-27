МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Самолёты Fokker-100, полеты которых приостановлены после крушения такого воздушного судна в Казахстане, в России не эксплуатируются, сообщил РИА Новости источник, близкий к Росавиации.

Рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата — Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) со 100 людьми при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. Жертвами стали девять человек, еще девять пострадали, среди них шесть детей. Власти Казахстана приостановили полеты самолётов этого типа. В парке компании Fokker-100.

"Самолёты Fokker-100 в России не эксплуатируются", — сказал источник.