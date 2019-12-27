АЛМА-АТА, 27 дек /ПРАЙМ/. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате крушения самолета в Алма-Ате, сообщили журналистам медики.

Ранее сообщалось о 9 пострадавших.

"В ГКБ 4 поступили 17 пострадавших", — сообщила пресс-служба больницы.

Еще трое, по другим данным, находятся в других больницах.

В больнице скорой неотложной медицинской помощи сообщили, что к ним раненые "поступают", их точное число сообщат позже.

Пострадавших детей доставляют в 1 детскую клиническую больницу.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По данным МВД Казахстана, жертвами крушения самолета Bek Air в Алма-Ате стали девять человек, среди пострадавших есть дети. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алма-Ате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.